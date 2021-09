Anis incontra Ambasciatore UE Valkenburg, Rossini: “Accordo UE prioritario per la crescita del Paese"

“Un accordo strategico per l'economia, per la stabilità e la crescita del Paese”. Così la Presidente Anis, Neni Rossini, definendo l'accordo di associazione con l'UE come una delle cinque priorità, durante il colloquio richiesto proprio dall'Ambasciatore UE Alexandra Valkenburg. In evidenza, come il manifatturiero contribuisca per oltre il 32% alla formazione del PIL, un settore dinamico che, per mantenersi competitivo – dice ANIS - “deve poter operare alle stesse condizioni delle imprese concorrenti, soprattutto in Europa, primo mercato di riferimento”.









Gli Industriali chiedono di liberarsi da "ostacoli burocratici e oneri che dipendono dall'essere Paese terzo", chiedendo che l'accordo vada in questa direzione, “preservando l'identità del Paese”. Una trattativa che, ha assicurato l'Ambasciatore, prosegue, ma per la quale ANIS chiede di "condividere quanto prima obiettivi e definire i tempi della conclusione e dell'entrata in vigore dell'Accordo”, tornando a sollecitare il “Governo ad un maggior coinvolgimento del Paese, aggiornando sull'evoluzione della trattativa”.