Imprese: nuove visite alla aziende per il segretario Righi, obiettivo ascoltare le realtà produttive per nuove soluzioni

Nuove visite alle aziende sammarinesi per il segretario di Stato all'Industria Fabio Righi. Oggi quattro le realtà produttive incontrate. A Dogana Righi ha visitato le sedi delle Industrie Montanari e Regency San Marino, per poi spostarsi alla Mar di Galazzano e Polykap a Falciano. Si tratta di una serie di confronti con gli imprenditori, voluti dallo stesso Righi, per entrare in contatto con il tessuto produttivo del territorio. Ogni visita è utile per raccogliere suggerimenti, impressioni, problemi dalle aziende, per arrivare a nuove soluzioni che aiutino gli imprenditori.