L'Usl entra a far parte del Confederazione europea dei sindacati

Ratificata a Vienna l'adesione dell'Unione sammarinese lavoratori alla Confederazione europea dei sindacati. L'Usl, presente ai lavori del 14° congresso con i Segretari Francesco Biordi e Giorgia Giacomini, si vede così legittimato un lungo percorso di riconoscimento da pare dell'organizzazione sindacale. Il Congresso in corso vuole promuovere “un’Europa più giusta per i lavoratori”: a questo fine è stato istituito il Pilastro Europeo di Giustizia Sociale, funzionale a dare risalto ai veri problemi dei lavoratori, per dire no alle esclusioni e emarginazioni, riportando al centro il valore e la dignità del lavoro.