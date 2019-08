La politica economica al centro dell'incontro tra Osla e partiti politici

È il giorno in cui Osla incontra i partiti politici per avere risposte concrete sull'orientamento della politica economica. Temi del confronto: banche, bilancio pubblico, spending review e sviluppo. In mattinata l'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori ha incontrato i partiti d'opposizione, nel pomeriggio al tavolo siederanno Ssd, Civico10 e Repubblica Futura. Un'occasione per girare alla politica le domande che ogni imprenditore si pone quotidianamente: dove reperire le risorse per il rilancio dell'economia senza inasprire la carico fiscale per le imprese, quale futuro per il sistema bancario, come mettere in sicurezza il bilancio dello Stato.