“No alla stangata di Natale”: la CDLS chiede che il Governo apra subito la trattativa per calmierare i rincari

Indiscriminati, non negoziati e non calmierati sulle fasce più deboli. Sui rincari il Segretario Generale della CDLS Gianluca Montanari torna ad incalzare il Governo, che accusa di totale mancanza di confronto su un argomento così rilevante, sottolineando che percentuali di aumento del 35% di luce e gas impongono interventi immediati. Il sindacato chiede un confronto prima che siano resi operativi per mettere sul tavolo idee e proposte a contrasto della fiammata speculativa che riguarda le dinamiche dei prezzi dell’energia. Ribadisce di avere comunicato a Governo ed Authority la propria contrarietà, sia nel merito che nel metodo e sottolinea la mancanza di dialogo con l’Azienda dei Servizi. “La pazienza del sindacato non è infinita,- conclude- attendiamo di capire cosa vorrà fare il Governo e quali saranno le indicazioni definitive dell’Authority”.