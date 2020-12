San Marino: l'Italia conferma per altri 10 anni il trasporto di energia elettrica acquistata dall'estero

Prosegue, nel segno della sostenibilità ambientale, la collaborazione con l'Italia sul fronte degli approvvigionamenti energetici. Il Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli ha infatti informato i Segretari di Stato Beccari e Lonfernini – deputato quest'ultimo ai rapporti con l'AASS - della firma, in mattinata, dell'atto di conferma della capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore di San Marino.





Determinanti per questo rinnovo - fino al 31 dicembre 2030 – gli investimenti attuati in questi anni sulle rinnovabili; e poi “l'impegno per l'efficienza energetica e la mobilità elettrica”, nonché la “riduzione dei consumi idrici e dell'inquinamento”. Un risultato rilevante, ricorda la Segreteria Esteri, “che consentirà alla Repubblica di continuare a rifornirsi di energia elettrica dall'estero”, “come negli ultimi 20 anni”; con la possibilità di “ulteriori investimenti ambientali”. Confermato, infine – si sottolinea - “l'ottimo rapporto di collaborazione fra i due Paesi”.