SdS Gatti: 'Entro 2023 tutti potranno usufruire della nuova Smac Card, anche con app'

Le notizie di stampa che tirano in ballo il Corpo diplomatico sammarinese in intercettazioni legate a un'inchiesta giudiziaria italiana, il piano nazionale di emergenza energetica, e ancora la politica internazionale e la guerra in Ucraina: sono tra i temi affrontati all'avvio della sessione consiliare, in comma Comunicazioni. Nel corso del dibattito, Libera presenta due Ordini del giorno: il primo torna sulla posizione del Titano rispetto al conflitto in Ucraina, e chiede tra l'altro che il governo si impegni “ad attivare ogni possibile canale diplomatico affinché in ogni settore della vita pubblica, in particolare quelli dell'interscambio, del turismo e della cultura, si torni rapidamente alla normalità dei rapporti”. Il secondo Odg, presentato da Luca Boschi, riguarda le telecomunicazioni, e chiede che entro il 31 ottobre il Consiglio grande e generale si impegni ad approvare una Commissione di inchiesta per fare chiarezza sugli ostacoli che impediscono lo sviluppo del settore nella Repubblica di San Marino.

Concluso il primo comma, l'Aula ha iniziato l'esame del decreto legge e dei decreti delegati: ratificato il n.112 “Norme di attuazione del progetto San Marino Card” . Vista la scadenza vicina delle attuali Smac in circolazione- al 31 ottobre per le prime emissioni, al 31 dicembre 2022 per le successive, “entro il nuovo anno tutti potranno usufruire di un nuovo strumento- spiega il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, introducendo il provvedimento- che sarà dematerializzato, ovvero attraverso un'applicazione del cellulare sarà possibile effettuare tutte le operazioni che già si fanno con la Smac card e anche altre nuove”.

In seduta notturna è proseguita l'analisi sul decreto n.114 “Valorizzazione e Valutazione dei Dirigenti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”, presentato dal Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, che riparte in mattinata.