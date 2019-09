Soroptimist: il ruolo delle donne nell'economia raccontato dalle imprenditrici

Sentiamo Renata Trottmann e Neni Rossini

Il ruolo delle donne nell'economia raccontato dalle stesse imprenditrici. Al Kursaal è in corso l'evento del Soroptimist in occasione delle Giornate europee di incontri e amicizia: il club sammarinese ha messo a confronto storie di imprenditoria femminile insieme ad analisi e considerazioni di esperti di economia e di altre figure italiane e internazionali. Al convegno hanno partecipato anche rappresentanti del Governo. Non ci si è focalizzati solo sulle aziende, perché si è parlato dell'apporto delle donne alla vita della società, alle istituzioni, fino agli organismi internazionali. Sul Titano il bisogno di iniziativa economica femminile è aumentato soprattutto negli anni '80. Ancora oggi, però, come emerge da una recente pubblicazione Soroptimist, in territorio mancano ancora "interventi mirati" al sostegno delle imprenditrici, se rapportati alle politiche comunitarie.

Nel video, le interviste a Renata Trottmann, presidente Soroptimist Europa, e a Neni Rossini, presidente Anis