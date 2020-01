Tempo di saldi anche a San Marino

E' partita la caccia ai saldi invernali, a San Marino e in tutta Italia: dalle vie dello shopping ai centri commerciali, in tanti alla ricerca del vero affare. Tra gli articoli più gettonati, sicuramente scarpe e abbigliamento, cellulari e apparecchi elettronici in genere. Circa 150 euro la cifra media pro capite a disposizione per togliersi qualche sfizio. Siamo solo all'inizio, ma esercenti fiduciosi.

Si stima, intanto, che quasi due italiani su tre faranno shopping approfittando degli sconti. Stabile al 61,8% la percentuale, con le donne tra i 35 e i 44 anni e residenti soprattutto al Sud a primeggiare, come rileva Confcommercio. Risultano in aumento del 2,4% gli acquisti online.

Nel video il sondaggio