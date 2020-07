Turismo: nasce "TTT", nuovo progetto tra San Marino e Italia per ripensare il comparto

Fare squadra per un nuovo modello di turismo, più forte e sostenibile: si chiama “TTT” - Tavolo territoriale per il turismo – il nuovo progetto che prenderà il via la prossima settimana e che vede San Marino al centro di una collaborazione con Emilia-Romagna, Marche e 107 Comuni dei territori vicini per ripensare il settore.

Offerte turistiche comuni, marketing evoluto, itinerari e percorsi condivisi che tengano conto della storia e dei levami delle diverse zone sono alcuni degli obiettivi. Un'iniziativa che ha ottenuto il sostegno del Ministero italiano per la Cultura e il Turismo e dell'Organizzazione mondiale per il Turismo.

Mercoledì 29 luglio appuntamento al Kursaal con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte; presente anche il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi. “E' la prima volta che a San Marino si svolge un evento di questo tipo”, commenta il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che parla di un lavoro di sei mesi per realizzare l'iniziativa. “Un passaggio storico - si legge in una nota della Segreteria - nelle relazioni tra i territori”.