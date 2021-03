Italia: firmato ieri il nuovo Dpcm; “stretta” sulle scuole

A dettare la politica delle chiusure il dilagare delle varianti del coronavirus, che ha indotto l'Esecutivo Draghi ad adottare misure rigorose soprattutto sul fronte delle scuole. Nel Dpcm firmato ieri – che sarà in vigore da sabato, al 6 aprile – si prevede infatti la sospensione delle attività in presenza negli istituti di ogni ordine e grado, sia nelle aree rosse, che nelle zone dove si registrino – nell'arco di una settimana - più di 250 infetti ogni 100.000 abitanti. Come si diceva sarà una Pasqua “blindata”, con la conferma del “coprifuoco” e la proroga del divieto di spostarsi tra Regioni; mentre nelle aree arancioni – sempre più numerose – è vietato anche uscire dal proprio Comune di residenza. Chi vive in zona rossa non potrà poi andare a trovare a casa amici e parenti, neppure una sola volta al giorno, come era invece a Natale.







Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere, impianti sciistici; e nelle zone rosse parrucchieri e barbieri. Lieve allentamento delle restrizioni, invece, per per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande, ma solo riguardo ai servizi d'asporto. Niente da fare invece per le cene al ristorante; e questo sta creando non pochi malumori. Ci si potrà recare nelle seconde case; ma solo qualora si trovino in una Regione gialla o arancione, e se per farlo non si debba uscire da un'area rossa o arancione scuro. Regole articolate e complesse, insomma; con il costante rischio di una difficile comprensione, da parte dei cittadini. Buone notizie, comunque, per gli operatori del settore cultura. Dal 27 marzo è infatti prevista – nelle zone gialle - la riapertura di teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati e distanziati; così come l'apertura dei musei al sabato e nei giorni festivi. Ma tutto dipenderà dall'andamento della curva dei contagi. A tal fine è stato istituito un tavolo, presso il Ministero della Salute, che vede la partecipazione anche dei rappresentanti delle Regioni: si ricerca insomma la massima condivisione.