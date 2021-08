Mario Draghi: "Vaccinatevi e rispettate le regole"

Da oggi Green Pass obbligatorio per numerose attività in Italia, vediamo cosa cambia. Nel saluto alla stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro. In merito alla terza dose, l'Ema ribadisce che “al momento è troppo presto confermare se e quando sarà necessaria, perché non ci sono ancora dati sufficienti dalle campagne di vaccinazione”, anche se alcuni Stati europei l'hanno già programmata per settembre. Ribadita la promessa del rientro a scuola in presenza, quest'anno con la novità del Green Pass obbligatorio per insegnanti e personale scolastico, che si vedranno sospeso lo stipendio dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, e per gli studenti universitari. Ma anche con la mascherina obbligatoria per gli alunni, obbligo che decade se in classe sono tutti vaccinati. Esclusi solo bambini con meno di sei anni e quando si fa sport.

Certificato verde indispensabile per una lunga serie di attività, dai bar e ristoranti al chiuso, dalle attività sportive ai cinema agli spettacoli con musica dal vivo, anche all'aperto, a fiere, congressi e musei. I gestori di attività sono tenuti a verificare la documentazione con l'app gratuita VerificaC19, come indicato dai ministeri italiani, che accerta l'autenticità del Green Pass e verifica che l'intestatario abbia i requisiti necessari. Da settembre sarà obbligatorio per i mezzi a lunga percorrenza, come aerei, treni, navi, ma non per autobus, tram e metropolitane.

Nel video l'intervento del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi