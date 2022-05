Riccione, ragazzini accerchiati dal branco: “Alcuni avevano maschere da clown”

Momenti di paura, sabato sera, per alcuni ragazzini, a Riccione. Erano in piazzale Roma quando sono stati aggrediti e rapinati da un branco. Alcuni di loro – hanno poi raccontato ai genitori alle forze dell'ordine – indossavano maschere da clown, altri invece erano incappucciati. Sul caso indagano i carabinieri della Perla Verde, che hanno raccolto la denuncia. La comitiva era formata da coetanei, dai 14 ai 16 anni, provenienti dai comuni limitrofi, come Coriano e Montescudo, accompagnati a cena dai genitori. Poi una passeggiata in viale Ceccarini. Arrivati alla fontana di piazzale Roma, sono stati avvicinati da giovani, probabilmente poco più che maggiorenni - apparentemente stranieri, secondo la ricostruzione dei genitori -, che hanno iniziato a chiedere con insistenza sigarette e spiccioli. Poi – racconta una madre ai quotidiani locali - “sono saltati fuori degli altri assalitori, forse una trentina”. Il figlio, spaventatissimo, si è rifugiato nel bagno di un bar. Altri della comitiva hanno poi raccontato che alcuni degli assalitori indossavano maschere da clown, altri cappellini e passamontagna. Due minori, rimasti isolati, sono stati spintonati e si sono ritrovati coi vestiti strappati. I rapinatori hanno rubato un portafoglio con una quarantina d'euro e una collanina. La gang si è poi dileguata poco prima dell'arrivo della Polizia locale.