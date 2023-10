Uccise la moglie a Rimini, 'non ricordo nulla di quella sera'. I figli con il volto della madre sulla maglia

E' stata fissata per il 27 novembre l'udienza in Corte d'Assise a Rimini per la requisitoria della pubblica accusa nei confronti di Raffaele Fogliamanzillo, il 62enne di origini campane accusato dell'omicidio della moglie, Angela Avitabile avvenuto il 22 aprile del 2022, in via Portogallo, nell'appartamento della coppia.

Oggi infatti si è conclusa la fase istruttoria con l'imputato che ha reso spontanee dichiarazioni. "Non ricordo nulla di quella sera ma lei mi tradiva". Fogliamanzillo aveva sferrato alla donna 11 coltellate. La perizia disposta dal gip del tribunale di Rimini, ed affidata al professor Renato Ariatti, aveva riconosciuto il 62enne come incapace di intendere e volere, mentre la perizia del professor Ermanno Arreghini, consulente dei figli della coppia, assistiti dagli avvocati Milena Montemaggi e Aidi Pini, aveva definito Fogliamanzillo in possesso delle sue facoltà mentali.

Il 62enne è detenuto in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), ma per le parti civili l'uomo aveva avuto una lucidità chiara nell'uccidere la moglie.

I figli in aula hanno indossato una maglietta col volto della madre, mentre nella scorsa udienza avevamo una t-shirt con la scritta "l'amore non uccide". Una di loro, era stata ospite della Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura. Sentito dalla Corte questa mattina anche lo psicologo che ha in esame i due nipotini della vittima. Il bimbo di sei anni che quella sera entrò in cucina trovando la nonna morta - è stato detto dallo specialista - da quel giorno si esprime solo attraverso i disegni. Il nonno è sempre rappresentato con abiti scuri e corna rossa in testa, la nonna invece con abiti celesti come quelli degli angeli.