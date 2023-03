Manca il numero legale alla prima 'chiama', seduta 'aggiornata'

Solo 28 presenti alla prima 'chiama”, questa mattina, in Consiglio Grande e Generale. Constatata l'assenza del numero legale la Reggenza ha aggiornato la seduta. Al secondo appello, pochi minuti dopo, 44 i presenti e la seduta è ripresa dal comma comunicazioni che ieri sera, in fase conclusiva, era stato caratterizzato da un forte richiamo del Segretario del Pdcs Giancarlo Venturini: “Invece di fare giochini politici, come qualcuno sta facendo, sia in maggioranza che opposizione, la Dc sta pensando a quello che serve al paese”.