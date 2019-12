Repubblica Futura analizza il voto: "Si prefigura un ritorno al passato"

Ieri l’assemblea di Repubblica Futura ha analizzato il voto. Il partito – scrive - consolida il proprio consenso, superando, seppure in maniera lieve, il risultato delle precedenti elezioni, in controtendenza anche a un trend internazionale che vede le forze politiche uscenti da esperienze di governo perdere consensi. Il clima generalizzato di mistificazione e sfiducia – aggiunge - hanno inquinato la campagna elettorale, connotata da attacchi concentrici contro RF. Oggi si apre una nuova stagione, caratterizzata dalla forte affermazione della Democrazia Cristiana e delle forze dell’ex area socialista che prefigurano – si legge - un ritorno al passato dell’intero quadro politico. Rete non ha ottenuto l’affermazione che si attendeva mentre le forze politiche che hanno messo fine all’esperienza di Governo sono state drasticamente penalizzate. RF guarda avanti, ad un’opposizione responsabile e costruttiva, e al rilancio della propria azione.