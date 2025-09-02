TV LIVE ·
Acqua e semi di Basilico

Una ricetta che arriva dall' India

di Roberto Bagazzoli
2 set 2025
Immagine da Greenme
Immagine da Greenme

La moda arriva dall’India, ma ormai è sbarcata ovunque: acqua fresca con semi di basilico (chiamati anche sabja seeds o tukmaria).

Non è solo una tendenza social: è una bevanda che a fine estate ha davvero senso. I semi di basilico assorbono liquidi più rapidamente di quelli di chia e diventano più grandi.

Nutrizionalmente simili, hanno più fibra e meno omega‑3 rispetto ai chia; perfetti per chi cerca una texture diversa.

Facili da trovare online o nei negozi etnici: basta immergere 1 cucchiaio in 1 tazza d’acqua per circa 15 minuti, fino a triplicare di volume. Ideali in smoothie, bevande, yogurt, porridge e dolci—anche come sostituto delle uova in ricette vegane. 

Rinfrescano, saziano, sostengono la digestione e si prestano a un’infinita varietà di usi. Insomma, un alleato perfetto per chi vuole bere biologico, leggero e intelligente alla fine dell’estate.




