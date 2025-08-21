Ciuccio per Vip

La nuova tendenza social antistress arriva dritta dalla Cina e sta conquistando anche il Brasile: il ciuccio per adulti. Uno strumento nato come rimedio contro stress e ansia che, a giudicare dai numeri online e dall'eco mediatica, si è trasformato in una vera e propria mania.

Tanto che persino celebrità come Neymar, secondo la stampa locale brasiliana, adottano questo metodo. Utilizzato anni fa anche da Justin Bieber.

Il cantante canadese era stato fotografato nel 2016 a Saint-Tropez mentre passeggiava con un ciuccio in bocca. L'immagine aveva fatto rapidamente il giro dei media, scatenando ipotesi: semplice vezzo provocatorio, trovata ironica o tentativo concreto di smettere di fumare?

Secondo alcuni esperti, infatti, l’uso del ciuccio può aiutare a ridurre la cosiddetta fissazione orale, tipica di chi cerca di liberarsi dalla dipendenza da sigarette.

l calciatore brasiliano, in passato, si era scattato dei selfie con un ciuccio in bocca. E in assenza di uno vero, ha scelto di mimarlo: nell'agosto del 2018, quando era in forza al Psg, dopo aver segnato contro il Caen si è portato il dito alla bocca come esultanza.

Non è tuttavia l'unico giocatore ad aver usato il ciuccio: Carlos Tevez, ad esempio, lo ha portato più volte su un campo da calcio, non solo ai tempi del Manchester United.

In Italia, quando giocava alla Juventus, l'argentino ha festeggiato la rete negli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (febbraio 2015) mettendosi in bocca un ciuccio, nascosto nei pantaloncini ed estratto appositamente durante l'esultanza.







