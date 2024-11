Coltivare carta igienica in giardino

Per quanto insolita e stravagante possa sembrare, l’idea di coltivare piante per sostituire la carta igienica si fa strada in ambito ecologico, grazie alla proposta dell’attivista ambientale Robin Greenfield.

L’iniziativa, che mira a ridurre l’uso della carta igienica commerciale, pone l’accento sull’impatto ambientale generato dai prodotti usa e getta: ogni anno la produzione di carta igienica richiede una quantità impressionante di acqua e comporta un pesante impatto ambientale, sia in termini di risorse utilizzate che di rifiuti generati.

Coltivare piante come il boldo brasiliano e il verbasco diventa, quindi, un’alternativa sostenibile e a basso impatto. L’utilizzo di foglie come alternativa naturale alla carta igienica non è chissà quale innovazione radicale, quanto un ritorno alle origini, visto che in molte culture antiche, foglie e materiali naturali venivano usati per l’igiene personale.

L’attivista americano Robin Greenfield, suggerisce due piante per intraprendere questo percorso di autoconsumo: il boldo brasiliano per le zone a clima caldo, ed il verbasco per quelle più fredde. Entrambe le piante possiedono foglie ampie, resistenti e dall’aspetto vellutato, perfette per l’utilizzo in questione.