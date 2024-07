Hip-hop + rock + country = Shaboozey

La sua fama è arrivata dopo essere apparso due volte nell'album Cowboy Carter di Beyoncé, grazie a due tracce: spaghettii e sweet ★ honey ★ buckiin'. In soli due mesi, la hit di Shaboozey, A Bar Song, è stata visualizzata 60 milioni di volte su YouTube, ed ha avuto 410 milioni di stream su Spotify. Di conseguenza è entrata nelle classifiche di mezzo mondo in pochi giorni, adorata dal pubblico ed apprezzata anche dalla critica.

Shaboozey, che si chiama in realtà Collins Obinna Chibueze, è un musicista americano di origine nigeriana. Uno stile molto originale il suo, che unisce il country con le sue chitarre folk al tipico rock americano ed al contemporaneo hip hop. Il tutto punteggiato dalla sua voce calda e precisa, per far scaturire una canzone che sembra allegra ma che nasconde, nemmeno troppo, la sua vena malinconica. Il sottotitolo infatti è Tipsy (Brillo) ed il testo racconta i pensieri del protagonista, al bancone del bar, mentre rimugina sui suoi problemi sentimentali e non.

Contenuta nel suo primo album, Where I've been it's not where I'm going, ",,, A bar song è una canzone che volevo la gente ascoltasse per divertirsi, festeggiare e cantare a voce alta” ha detto Shaboozey in una intervista. I suoi artisti di riferimento sono a Bob Dylan, Johnny Cash e Leonard Cohen, sempre pronto però a metterci del suo.