In viaggio per la salute

Una storia d'amore, di scelte di vita e per la libertà'. Potremmo riassumere cosi La storia di Michele e Rossella che hanno scelto un percorso comune dopo il matrimonio. A bordo di un van da settembre scorso e ci resteranno almeno i prossimi quattro anni andando in giro per il mondo. Michele D'Alessio e Rossella Del Console hanno 32 e 26 anni. Lui lavorava in un negozio di ricambi auto, lei neo-laureata. In poco tempo hanno condiviso un obiettivo, hanno lasciato la loro Modugno dopo essersi uniti in matrimonio e hanno deciso che la loro casa sarebbe stata un camper. Così, in compagnia della loro golden retriever Mia, hanno creato “Vangolden”, un progetto di racconto su YouTube e social network del loro viaggio.

Hanno già completato il giro d'Italia. Ci hanno messo 252 giorni esatti, percorrendo più di 15 mila chilometri non tornano a casa da allora e non lo faranno per un po'". Una storia la loro alla cui base c'è una ricerca di felicità e anche di salute. Michele aveva una vita lavorativa molto stressante tanto da stare male. Scoprì la forza del viaggio cominciando dal cammino di Santiago: camminava, ha raccontato: ”non prendevo le medicine e stavo bene”. Allora ha continuato:” dopo ho provato la scalata del Kilimangiaro e poi un anno di volontariato in Albania. Il mio sogno di girare il mondo zaino in spalla era troppo complicato per il mio stato di salute e Rossella ha avuto l'idea del camper per girare insieme. Il viaggio mi ha salvato, soprattutto nello spirito".