Sophie & The Giants, il successo nel "DNA"

Un nuovo pezzo ed una nuova collaborazione assolutamente riuscita. Sophie & The Giants, artista multiplatino e regina delle classifiche radiofoniche, mette a segno un colpo dietro l'altro.

Dopo “Dire, fare, curare”, torna, questa volta in coppia con Mearsy, in “DNA”, un brano trascinante con una linea di basso incalzante ed un sapiente uso dei sintetizzatori.

Sophie dice: “Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene. Quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente ed il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te. Ho scritto DNA proprio per rappresentare questo sentimento”.









Che dire di Mearsy? Anche per lui la parola d'ordine è SUCCESSO! Un passato come campione olimpico di tuffi (è stato medaglia d'ora a Rio nel 2016), oggi artista e produttore affermato. Da quando ha deciso di dedicarsi alla musica a tempo pieno, ha già collezionato collaborazioni di tutto rispetto, come quella con Meduza e quella con Steve Aoki, solo per citarne alcune.

Dall'unione di due esperienze tanto significative, non poteva che uscire fuori un brano destinato a restarci nella testa e nelle orecchie per diverso tempo. Dichiariamo ufficialmente aperta la stagione dei tormentoni che ci faranno ballare almeno per tutta l'estate. Questo, ne siamo certi, sarà uno dei più suonati.