I dodici azzurri al torneo preolimpico di Belgrado

Martedì 29 giugno è iniziato il torneo preolimpico di basket di Belgrado ed il vincitore avrà come premio l'accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Ci sono sei squadre divise in due gironi e le vincitrici dei gironi si sfideranno in finale. L'Italia è nel girone con Puerto Rico e Senegal e nell'altro ci saranno Serbia, Repubblica Dominicana e Filippine. Oltre a questo torneo ce ne sarà un altro a Spalato in Croazia, per assegnare l'altro posto disponibile per i giochi olimpici di quest'anno. I dodici nostri giocatori saranno Awudu Abass, Simone Fontecchio, Nico Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut e Michele Vitali. Mancheranno tra i nostri campioni Danilo Gallinari, impegnato ancora con Atlanta nelle finali di Conference in NBA, Marco Belinelli e Luigi Datome, che quest'anno hanno avuto una stagione piena di impegni e necessitano di riposo, perchè non sono più giovanissimi. Purtroppo per quest'anno i calendari sono stati stravolti dall'emergenza legata al covid 19 e alcune manifestazioni si sono sovrapposte ad altre. In questo torneo preolimpico di Belgrado anche la favorita Serbia avrà due grandi assenze, probabilmente anche più pesanti di quelle azzurre. Gli assenti di lusso per loro saranno Nikola Jokic, che quest'anno è stato premiato miglior giocatore della stagione regolare in NBA e ha confermato l'altissimo rendimento anche nei play off e Bogdan Bogdanovic, che sta giocando i play off con Atlanta assieme a Gallinari, oltretutto con una gamba in pessime condizioni. Tra assenze e date stravolte tutto può succedere e l'Italia può anch'essa sperare di arrivare a Tokyo.

Andrea Renzi