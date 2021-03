I Titans salutano Foresti e Sorbini

La Pallacanestro Titano saluta due ragazzi che purtroppo non ha potuto vedere all’opera in campo in questa sfortunata stagione 2020/2021. Innanzitutto, Nicolò Foresti, che è tornato nella sua regione d’origine, la Lombardia, trovando l’accordo con la Virtus Lumezzane di C Gold. A lui un grande in bocca al lupo. Poi Tommaso Sorbini, che sul campo l’abbiamo visto bene nelle stagioni passate, ammirandone vitalità e intraprendenza. Sorbini è ora anche lui in Lombardia, ma a Milano, per motivi di studio. Anche a lui, naturalmente, auguriamo il meglio e speriamo possa essere un arrivederci. Intanto la regular season di C Silver, per le tre squadre che hanno aderito, sta per partire. Per quanto riguarda invece la Coppa del Centenario, alla quale si sono iscritti i Titans, probabile un avvio tra fine aprile e inizio maggio.