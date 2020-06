Pesaro fa festa, la VL si iscrive alla A1

Il futuro della VL Pesaro è in serie A1. Lo ha annunciato il Presidente Ario Costa nel corso di una conferenza stampa. Costa ha ringraziato i componenti del Consorzio Pesaro Basket per avere "ragionato con il cuore". Per la panchina il favorito è Maurizio Buscaglia. Tutti i dettagli domani nel corso di Domenica Sport.