VL Pesaro battuta in volata a Sassari

La VL Pesaro comincia con una grandissima prova esterna, ma non basta. I biancorossi cedono 75-73 sul parquet di Sassari: decisivi i liberi di Gentile a 15" dalla sirena, con la tripla allo scadere di Sanford che non trova quelli che sarebbero stati i punti della vittoria. Proprio Sanford è il miglior marcatore di serata a quota 22: per la VL anche 16 punti di Jones, nella Dinamo l'uomo partita è Mekowulu, in doppia doppia con 21 punti e 11 rimbalzi per un 35 di valutazione.