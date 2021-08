VL Pesaro: presentati Pacheco, Demetrio e Sanford

Nel video le interviste a Caio Pacheco, Leonardo Demetrio e Vee Sanford

Nella sala del Consiglio Comunale la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato i suoi tre nuovi acquisti: Caio Pacheco, playmaker brasiliano, Leonardo Demetrio, ala grande sempre brasiliana ma con cittadinanza italiana, e Vee Sanford, guardia statunitense. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il presidente della VL Ario Costa ed il direttore sportivo Stefano Cioppi. I tre giocatori saranno fin da subito a disposizione del coach Aza Petrovic al primo ritiro in programma a Carpegna da oggi a sabato 21 agosto. Dal giorno successivo i biancorossi si sposteranno a Borgo Pace per un nuovo training camp. Il primo impegno ufficiale è tra un mese esatto – il 18 settembre – nella Final Eight di Supercoppa.

