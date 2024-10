Allerta meteo, rinviate le partite del girone D di Serie D

Il Dipartimento Interregionale, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, estesa fino a mezzanotte di sabato 19 Ottobre, ha rinviato al 30 Ottobre tutte le partite della 7^ Giornata del Girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione di Prato-Pistoiese. Rinviata quindi anche la partita Progresso - San Marino Calcio.

Rinviate anche tutte le partite che coinvolgono le squadre emiliane romagnole del Campionato Juniores Nazionale.