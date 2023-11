Avanzano anche Pontedera, Pescara e Lucchese

Ultimo in campionato, un Novara generoso e sfortunato esce anche dalla Coppa. Suicidio Scaringi in avvio, Paudice ruba, si invola e arma il taglio di Fossati per il vantaggio Pontedera. Padroni di casa che reagiscono, Caradonna timbra il primo dei due pali del giorno. Sempre Novara con Corti a calciare a botta sicura, bel riflesso di piede di Vivoli. Pontedera cinico che si riaffaccia e raddoppia a filo d'intervallo, lo fa Ignacchiti in mischia. Ripresa, ancora Vivoli bene a stoppare Scappini. Poi il Novara la riapre con la girata di Prinelli. Manca poco, tempo di sbattere ancora sul palo il possibile pallone del supplementare, invece il Pontedera vince e 2-1 e passa.

Vince il Pescara con insolito 1-0 in area Zeman. Sinistro al volo di Masala, fuori. Il Pineto costruisce un'unica occasione, però enorme. Njambe brucia Mesik, Plizzari scherma in uscita, il colpo di testa di Ruggero a porta vuota non inquadra lo specchio. Il gol partita lo segna prima dell'intervallo Vergani. Giocatona e palla in buca d'angolo. Ripresa il Pescara potrebbe chiudere tutto: sempre lo scatenato Vergani prova il colpo sotto e sbatte sul palo. Nel finale si fa vedere il portiere Mercorelli in volo su Cangiano. Vince e passa il Pescara.

Prosegue la crisi della Spal, fuori anche dalla Coppa. Lucchese che fa la partita al Mazza e passa al supplementare. Rizzo Pinna si invola e conclude a centimetri dal palo. Sempre toscani a cercare il varco, sembra fatta per Sueva, doppio Del Favero a salvare la Spal. Prima del novantesimo sberla con l'esterno di Gucher: traversa. Al supplementare gli ospiti la sbloccano: Gucher ruba e calcia, male Del Favero, Rizzo Pinna sulla respinta. In contropiede la pietra tombale. Djibril scappa via, Magnaghi 0-2. Lucca avanti, Ferrara fuori.