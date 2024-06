Cascione è il nuovo allenatore del San Marino Calcio

Confermate le indiscrezioni della vigilia, il San Marino Calcio ha scelto Emmanuel Cascione, che ha militato nel Rimini e nel Cesena, ex allenatore del Pescara.

E' considerato uno dei migliori profili dell'intero panorama di Serie D e C, non a caso lo ha chiamato il Pescara. Emmanuel Cascione aveva accettato un incarico a termine con la società abruzzese prendendo il posto di Giovanni Bucaro che a sua volta aveva sostituito Zeman. Una scelta rischiosa, ma che ha sicuramente pagato per incrementare l'esperienza del giovane allenatore. Sei giornate in regular season con 3 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Poi la post season con il passaggio del primo turno e l'eliminazione al secondo con la Juventus NG.

Cascione, ha puntato su se stesso ereditando una squadra in crisi e con mille problemi. Da giocatore ha vestito la maglia del Delfino dal 2010 al 2013 collezionando 99 presenze e 11 gol. Ma nella sua lunga carriera ci sono anche le avventure con Reggina, Rimini e Cesena che gli hanno permesso di farsi conoscere al grande calcio. Poi Santarcangelo e Forlì per chiudere la sua esperienza da calciatore ricca di soddisfazioni. E' evidente che ci sia un destino per Cascione a San Marino. E' stato l'ultimo tecnico del San Marino Calcio in quel periodo trasferito a Cattolica, e oggi è il primo allenatore del San Marino Calcio dopo la parentesi Victor. In mezzo, Napoli Primavera, Sassuolo Under 18 e Pistoiese.

Sarà sicuramente un Emmanuel Cascione nettamente diverso rispetto alla primissima esperienza da tecnico del 2019-2020 con l'interruzione del campionato causa covid e il congelamento della classifica con il suo Cattolica-San Marino miracolosamente salvo. Cascione si lega al nuovo San Marino Calcio di Emiliano Montanari fino al giugno 2025. Un grande colpo del Direttore Sportivo Gianluca Bollini che si assicura un allenatore di ottimo profilo ma che deve ancora dimostrare sul campo il suo vero valore.