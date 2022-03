Coppe Europee: Atalanta col Lipsia, Roma di nuovo col Bodo Glimt

Sorteggio non fortunatissimo per l'Atalanta che ai quarti di Europa League se la vedrà con una delle retrocesse dalla Champions, il Lipsia. La squadra della Red Bull, allenata dall'italiano Domenico Tedesco, è attualmente quarta in Bundesliga e ha saltato gli ottavi a causa dell'esclusione del suo avversario, lo Spartak Mosca. L'eventuale semifinale sarà contro la vincente di Braga-Rangers, sull'altro lato del tabellone invece ci sono West Ham-Lione ed Eintracht Francoforte-Barcellona.









In Conference League invece la Roma sblocca un ricordo amaro: ai quarti se la vedrà col Bodo Glimt, che nella fase a gironi l'ha battuta 6-1 in Norvegia e ha strappato il 2-2 all'Olimpico. Grande rivelazione del torneo, gli scandinavi sono entrati in gioco già al secondo turno di qualificazione e tra spareggi e ottavi ha eliminato Celtic e AZ Alkmaar. Chi passa va in semifinale con una tra Leicester e PSV Eindhoven, gli altri incroci sono Feyenoord-Slavia Praga e Marsiglia-PAOK.