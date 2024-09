Finisce in parità il derby umbro Perugia – Gubbio

Derby sempre molto sentito quello tra Perugia e Gubbio. Buon pubblico al Curi. Attacca lo spazio e si accentra Cisco, difetta la conclusione David al traversone non legge bene la traiettoria il portiere del Perugia Gemello, Tomassini da posizione defilata trova la porta ma anche la deviazione di Angella in angolo. Ospiti che si fanno apprezzare Franchini alla conclusione, c'è potenza ma non precisione. Nel finale di frazione: Ricci su punizione, la deviazione di Lattarino diventa letale buon per lui che il pallone sbatte sul palo. Episodio ad inizio ripresa Souarè interviene su Franchini, il pallone cambia completamente direzione, l'arbitro è li a pochi passi e concede il calcio di rigore. D'Ursi deciso e non c'è scampo per Gemello. Gubbio in vantaggio. E la squadra di Taurino potrebbe anche raddoppiare poco dopo, Corsinelli mette in mezzo, la respinta di un difensore lo favorisce ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta . Dal possibile 0-2 si passa all'1-1 con la Mezzoni. Percussione di Cisco, la sfera arriva al difensore che lascia partire un diagonale forte e preciso. Il Gubbio nella circostanza protesta per la posizione irregolare dello stesso Mezzoni tenuto in gioco da Tozzuolo che non sale. L'ultima possibilità di rompere l'equilibrio sull'asse Tomassini – Corsinelli, l'esterno non la colpisce bene. Allo stadio Renato Curi di Perugia, Perugia – Gubbio 1-.