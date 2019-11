Finlandia qualificata agli Europei, esplode la festa

Il 15 novembre 2019 resterà una data memorabile nella storia della Finlandia, per la prima volta qualificata alla fase finale dei Campionati Europei di calcio. Con la vittoria per 3 a 0 sul Liechtenstein con la doppietta del solito Pukki, la nazionale del commissario tecnico Kanerva si è matematicamente assicurata il secondo posto nel gruppo J, lo stesso dell'Italia di Roberto Mancini. Partita indimenticabile ad Helsinki e al termine della partita, sono cominciati i festeggiamenti per le strade della capitale e in tutto il resto del Paese.