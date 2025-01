Il Milan Futuro si scopre concreto e impone lo 0-0 al Carpi

Carpi - Milan Futuro

Con i talenti più belli aggregati ai grandi in chiave Supercoppa, il Milan si scopre più solido e impone al Carpi un pari che alla fine va perfino stretto ai rossoneri. Primo tempo con poca roba, il Giovane Milan chiama Sorzi a disinnescare la rimbalzante di Sia. E per refertare qualcosa di Carpi tocca accontentarsi della punizione di Puletto. La ripresa è migliore e lo è quasi per esclusivo merito degli ospiti. Che si scoprono attenti anche in difesa quando un bel contropiede del Carpi viene interrotto da Minotti. Emiliani pericolosi una volta e basta con il cross di Calanca e il bel colpo di testa di Saporetti che sfiora il bersaglio grosso.

Poi solo Milan a cercare il colpo fino alla fine. Liberali, il primo a provarci, viene respinto dentro l'area. Quando il polacco Stalmach organizza il destro a giro sembra fatta, ma è solo traversa per lui e sul tentativo di tap in è tutto fermo per fuorigioco. Finale con Fall che fa correre Magrassi, arrivato dal Cittadella per dare esperienza ai ragazzi che saranno. Sull'esperto le manone di Sorzi a salvare lo 0-0.