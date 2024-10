Il Milan inaugura la terza giornata

Sono tre le squadre italiane a scendere in campo domani per la terza giornata di Champions League. A San Siro il Milan non ha altro risultato che non sia la vittoria per tenersi aperta la possibilità di centrare gli ottavi passando dai play. I belgi sono stati sconfitti dal Dortmund 3-0 in casa ma hanno avuto la forza di andare a vincere contro gli austriaci dello Sturm Graz. Rossoneri nettamente favoriti, Fonseca alla vigilia ha già comunicato la formazione: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek, Reijnder, Leao, Pulisic, Morata. In ogni caso il Milan deve a tutti i costi muovere la classifica prima della sfida contro il Real Madrid al Bernabeu.

Seconda tedesca sulla strada della Juventus. Dopo il Lipsia battuto in una sfida epica arriva a Torino lo Stoccarda. Bianconeri a punteggio pieno, tedeschi che hanno bisogno di punti dopo la sconfitta con il Real Madrid e il pareggio in casa con lo Sparta Praga.

Sempre alle 21 il Paris Saint Germain in casa con il PSV. I parigini hanno l'obbligo di riprendersi dopo la sconfitta con l'Arsenal. Gli olandesi hanno un punto in classifica frutto della sconfitta a Torino con la Juventus e il pareggio con lo Sporting Lisbona.