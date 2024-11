Il Pescara chiude la pratica Milan e vola a + 6 in classifica

Nessun stravolgimento, tutto secondo pronostico nel recupero della nona giornata di campionato: il Pescara batte il Milan Futuro, mettendo tra sé e gli immediati avversari 6 punti. Sono bastati otto minuti ai biancoazzurri di Silvio Baldini per indirizzare la sfida. Sfondano a sinistra gli abruzzesi, Merola sbaglia un rigore in movimento, sulla respinta di Torriani, decisivo il tap-in di Pierozzi: il Pescara la sblocca così.

I problemi per il Milan nascono tutti dalla parte destra dei rossoneri, Cangiano ne salta un paio anche grazie ai rimpalli fortunati, poi Torriani è bravo a chiudergli lo specchio. Il raddoppio del Pescara ha origine sempre a sinistra ma sul traversone basso di Moruzzi, Malaspina interviene rubando il tempo a Torriani: errore macroscopico e per Tonin è un gioco da ragazzi spingerla in porta. Tracce di reazione rossonera non ce ne sono; c'è invece il terzo gol del Pescara che chiude la pratica già nel primo tempo. È di Merola l'ultimo tocco, ma è tutto fin troppo facile per i padroni di casa.

Abruzzesi che si rilassano un po' e il Milan, in campo aperto con un'azione ben strutturata, accorcia le distanze: il colpo di testa vincente è di Turco. Le speranze di riaprirla della squadra di Daniele Bonera durano poco più di 10 minuti perché il Pescara, grazie all'autogol su palla inattiva di Bartesaghi, ristabilisce le distanze. Allo stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Milan Futuro 4-1. La squadra di Baldini vola a +6 sulla coppia Ternana – Virtus Entella.