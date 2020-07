Il Ravenna si avvicina alla serie C

Il Ravenna è molto vicino al ripescaggio in serie C. Il Campodarsego infatti ha ufficialmente rinunciato a formalizzare l'iscrizione liberando un posto nella graduatoria degli aventi diritto. In questa speciale classifica i giallorossi sono secondi dietro la sola Giana Erminio. Viste le tante società in difficoltà è logico pensare che almeno un'altra alzerà bandiera bianca entro il termine ultimo del 5 agosto, quanto basta al Ravenna per iscriversi al campionato di serie C.