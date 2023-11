Il Rimini batte il Perugia di Baldini e si guadagna il derby di coppa con il Cesena

Terza vittoria di fila per il Rimini, terza partita senza subire reti. I biancorossi superano di misura il Perugia di Francesco Baldini. A decidere la sfida del Romeo Neri è Capanni dopo 8 minuti con una gran conclusione dal limite dell'area. La palla si infila alla sinistra di Abibi. La squadra di Troise legittima il vantaggio continuando ad attaccare. Selvini dalla destra chiama in causa il portiere ospite che si allunga a deviare.

Poche emozioni da parte del Perugia, la squadra ospite non crea problemi al sammarinese Colombo che vive un primo tempo di grande tranquillità. Nella ripresa il Perugia prova a riparte con maggiore piglio iniziando ad alzare il ritmo, Torrasi calcia alto. Al nono occasione concreta per gli umbri. Cancellieri si infila bene in area riminese per poi sparare in porta. Colombo è attento e si fa trovare pronto. Al 61' è ancora l'ex Cavese a farsi trovare pronto sul tiro da fuori di Giunti, bella la conclusione, bella la risposta. Sul cambio fronte, Semeraro sulla sinistra mette un bel pallone al centro, che Iacoponi tocca, mandando di poco sul fondo. Rimini che riprova con Lamesta che appena entrato spara da 30 metri, sfera a lato. Dopo tre minuti di recupero il fischio finale.

C'è tempo anche per il giallo a Baldini per proteste. Rimini che può festeggiare un successo che vale il derby in gara unica al Manuzzi contro il Cesena negli ottavi di finale.