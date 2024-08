In testa c'è il Gubbio a punteggio pieno

C'è il Gubbio in testa alla classifica dopo due giornate a punteggio pieno. La squadra di Taurino al Porta Elisa in maglia bianca si fa pericolosa con D'Ursi in apertura blocca Palmisani. Lucchese ad un soffio dal vantaggio quando Tumbarello cerca e trova Costantino, controllo destro e mani nei capelli per l'occasione persa. Rossoneri che si rammaricano quando nel recupero di prima frazione Fazzi la mette in mezzo per il colpo di testa a ritroso di Quirini, sul quale l'ex Reggiana Giacomo Venturi si inarca per toglierla dal sette.

Ripresa. missile di Proietti che si stampa sulla traversa. Gol solo rimandato per il Gubbio. Gasbarro è molto ingenuo nel colpire D'Ursi in posizione di campo non pericolosa. Calcio di rigore regalato che lo stesso D'Ursi realizza spiazzando il portiere. Il match si chiude con il Gubbio in crescita, ancora D'Ursi dalla lunga, Palmisani si distende per mettere in angolo. La Lucchese non ci sta e nel finale aggredisce ancora Costantino, preparazione buona, mira indecente. Continua la fiera delle mani nei capelli con Fazzi che calcia di prima intenzione da dentro l'area senza successo. Nervi tesi e spintoni. Ma è l'ultima possibilità per i rossoneri.

Al Porta Elisa di Lucca, Gubbio batte Lucchese 1-0.