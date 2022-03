L'arbitro ucraino Kateryna Monzul designato per la serie A femminile, aveva diretto San Marino-Gibilterra

L’Italia apre le porte all’arbitro Kateryna Monzul e domenica sarà in campo a dirigere la gara di Serie A femminile Inter-Sampdoria. All'arbitro ucraino è legato anche San Marino, visto che la sera del 14 novembre 2020 aveva diretto la gara di UEFA Nations League tra San Marino e Gibilterra. Una serata storica per il calcio sammarinese per lo 0-0 conquistato, inoltre per la prima volta una quaterna tutta "rosa" aveva diretto una gara della Nazionale di San Marino.

La sinergia UEFA, FIGC e AIA ha creato i presupposti per consentire a Kateryna Monzul di proseguire la sua carriera in un momento come questo particolarmente difficile a causa del conflitto bellico in Ucraina. Il debutto in Italia è dunque previsto nel campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile per poi valutarne la possibilità di eventuali ulteriori designazioni.