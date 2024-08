L'Ascoli scappa, la Spal lo riprende: al Mazza è 2-2

In un'ora l'Ascoli allunga, in 6' la Spal lo riprende e ne esce un 2-2 giusto, con gli emiliani propositivi e caparbi nel non darsi per vinti anche quando tutto sembra perso. Al Mazza si inaugura il campionato di C, con tanto di sassofono in campo a intonare l'inno di Mameli per un via in grande stile della prima partita della terza serie '24-'25.

Si parte e il primo affondo è spallino: Bruscagnin in mezzaluna da Karlsson, controllo, volante e volo di Raffaelli. Più efficace la replica bianconera: Marsura slalomeggia per poi smarcare Tirelli, nonostante le proteste la posizione è considerata regolare ed ecco la prima rete del Girone B. Un colpo che non toglie spirito alla Spal: Rao dal limite e altra respinta di Raffaelli, sugli sviluppi è angolo dal quale Karlsson prolunga la battuta di D'Orazio di nuovo verso Rao, che gira altissimo davanti alla porta.

Ma se i ferraresi tentano, l'Ascoli ci riesce: 54°, Adjapong ara la fascia e va in mezzo per Corazza che conclude di destro e poi di sinistro, col primo che sbatte su Arena e il secondo che s'infila per il raddoppio. Eppure, anche qui la Spal non si perde d'animo, proseguendo anzi nel suo a provarci. E infine ci riesce pure: rimessa lunga di Bruscagnin che arriva in area, dove la svirgolata di Varone diventa assist comodo comodo per Rao. Siamo al 63°, stavolta il gol arriva e i biancazzurri prendono sicurezza. Bissando al 69°, con la punizione pennellata di D'Orazio che trova lo stacco deciso di Arena. Pari e poco altro, l'Ascoli riprova a strappare con lo spunto a sinistra di D'Uffizi, chiuso da un destro sul quale Malgrati è abile nel parare senza rischiare carambole.