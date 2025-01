L'Entella soffre ma resta in vetta: 1-0 all'Ascoli

Tanta sofferenza, poi un'occasione e un gol. I campionati si vincono anche così e a fine aprile l'Entella saprà se questi 3 punti sono serviti per un qualcosa di importante. Intanto ci sono e consentono a Chiavari di rimanere in vetta. L'Ascoli fa e disfa, lasciando bottino pieno agli ospiti. 3 minuti e prima grande chance: Corazza parte sul filo del fuorigioco poi centra Del Frate in uscita. Alla mezz'ora i ragazzi di Gallo la sbloccano: schema da corner, Villanova serve Bariti rasoterra e il destro del 70 è chirurgico. Quarto centro in stagione, il secondo consecutivo del 2025 dopo quello segnato al Rimini. L'Entella passa e si rivede solo con il colpo di testa a lato di Franzoni, prima di cedere il passo all'Ascoli. A mettere le mani sui 3 punti ci pensa Del Frate con la parata dell'anno: riflesso incredibile dell'estremo difensore biancazzurro sul destro potente e preciso di Corazza. Anche il Joker, incredulo, si chiede “ma cos'ha preso?”.

Nella ripresa lo stesso Del Frate è incerto nell'uscita, ci pensa Tiritiello ad allontanare sulla linea la palombella di Varone. L'8 va pure con il mancino diagonale, c'è sempre Del Frate a bloccare e dire di no. Vicinissimo al pareggio Forte che usa bene il fisico e punta la porta, passando a centimetri dal palo. L'ultima occasione viene divorata da Corazza: prima Marsura strappa a sinistra, il bomber bianconero cestina tutto in area. Mimmo Di Carlo si dispera, l'Ascoli avrebbe meritato quantomeno il pari ma è l'Entella a vincere. Terza di fila, risultato utile consecutivo numero 16.