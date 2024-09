La Ternana vince in casa della Vis Pesaro

Al Benelli si sfidano due delle squadre più in forma del momento. La Vis reduce da tre vittorie di fila, la Ternana da due successi e un pari. Prima occasione per i biancorossi con Cannavò che serve Orellana in area, l'attaccante non riesce a girare in porta, poi dopo un rimpallo la sfera finisce tra le mani del portiere. I marchigiani sono propositivi e ci riprovano dalla distanza con Orellana, manca la mira. Dall'altra parte gran botta da fuori di Corradini, Vukovic respinge con i pugni. Un minuto più tardi l'episodio che sblocca la partita. Il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo di Di Paola su Cianci. Sul dischetto si presenta Cicerelli, tocco morbido con palla da una parte e portiere dall'altra. La Ternana chiude in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresa occasione per gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La girata di Cianci è destinata in fondo alla rete, sulla linea salva tutto Nicastro. La Ternana il raddoppio lo trova al 64'. Punizione dal fondo, colpo di testa di Capuano che s'infila sotto la traversa. Un gran gol per il 2-0 degli umbri. Sul cambio fronte la replica della Vis è nel tiro a scendere di Coppola che Vannucchi devia in corner. Incredibile quello che succede al 73', Vannucchi non è perfetto nell'uscita, Paganini s'inventa una rovesciata, c'è la traversa a salvare la Ternana, l'azione prosegue con il colpo di testa di Nicastro, sulla linea il salvataggio di Tito. La squadra di Abate prova a chiuderla in contropiede con Romeo lanciato verso la porta avversaria, la conclusione è larga. La Vis fino alla fine con Neri che cerca di liberarsi in area, la conclusione deviata finisce fuori. Il colpo di testa di Paganini, che nasce dal successivo corner, è alto. L'ultima occasione è per la Ternana con Patané che da ottima posizione calcia fuori misura. Vince la Ternana 2-0, qualche rammarico per la Vis Pesaro.