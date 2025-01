La Torres schianta un Milan inconsistente (1-5)

La Torres esagera, strapazza un Milan molto pallido e poco futuro e aggancia il Pescara al terzo posto. Appena 7 minuti, difesa rossonera altissima e Fischnaller va in verticale a realizzare quello che è diventato un rigore in movimento. Passa un minuto, difesa del Milan non pervenuta, Varela scherza con tutti e poi spiazza il povero Nava. Sardi in totale controllo, il giovane Milan è decisamente altrove. Fischnaller va dritto per il terzo, poi l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco di Mastinu che entra nell'azione. Il tris è solo rinviato. Bretan dialoga con Fischnaller, il tocco sull'uscita di Nava è sul palo, ma sul rimbalzo è subito via libera. Nemmeno un quarto d'ora e partita in ghiaccio, con vista goleada. Minuto 31, inaccettabile dormita di Hodzic, Mastinu in pressione ringrazia e sono 4. La bambola dei padroni di casa è inspiegabile e totale, Nava da segno di sé sulla sberla di Varela. Prima dell'intervallo Sia riassume in un'azione il campionato del Milan. Talento da vendere fino al passaggio al portiere. Ripresa di poca, pochissima roba fino alla frustata di Bozzolan. Poi il Milan a giochi ampiamente fatti trova il bel gol dell'1-4 preparato da Ibrahimovic e arpionato in girata volante da Magrassi. In piano recupero arriva la manita con la bella azione avvolgente chiusa sottomisura da Casini. La Torres è terza, il Milan dove sia non si sa.