Lazio in finale, per il Milan resta solo il quarto posto per la Champions

Poco Milan, troppa Lazio e il risultato non fa una piega. Basta Correa con il goal che spinge i biancocelesti in finale di Coppa Italia e questa sera si conoscerà l'avversario dopo la sfida tra Atalanta e Fiorentina, andata 3-3, e da questa partita ci si attende nuove scintille. E dunque il prossimo 15 maggio all'Olimpico di Roma, la Lazio andrà alla ricerca del suo settimo trofeo nazionale. Ha deciso - come detto- un goal di Correa arrivato al quarto d'ora della ripresa a suggello di una supremazia netta. Il Milan deve rimproverarsi diverse cose. Gattuso, in una partita così importante, al netto degli infortunati, ha schierato una formazione sperimentale e ancora una volta, era già successo contro l'Udinese, i rossoneri prendono goal su calcio d'angolo a favore. La domanda che ci si deve porre è molto semplice: è forse un Milan sopravvalutato? Gattuso, con questa squadra poteva forse fare di più, o è andato oltre le sue possibilità?. Simone Inzaghi, era alla ricerca di una risposta concreta dopo la rovinosa caduta in casa contro il retrocesso Chievo e l'ha ottenuta. Ora, ansia per le condizioni di Milinkovic – Savic uscito malconcio dopo una sterzata su Suso che fa temere per le sorti della sua caviglia destra. Allo Stadio Meazza in San Siro, Lazio batte Milan 1-0. Lazio in finale di Coppa Italia.