Il Rimini ha tesserato il 24enne difensore esterno destro Niccolò Tofanari. In carriera ha collezionato 129 presenze in Serie C e 2 in Serie B, nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell'Ancona con 29 presenze. Niccolò Tofanari ha siglato con il Rimini un accordo sino al 30 giugno 2024.