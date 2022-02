Ravenna l'anti Rimini: scontro diretto il 10 aprile

Rimini - Forlì

Sarà un duello a distanza fino alla 32° giornata 10 aprile quando è in programma lo scontro diretto al Benelli. Il Rimini ha 5 punti di vantaggio sul Ravenna quando mancano 15 giornate al termine. Non sono pochi, ma certamente non abbastanza per cominciare a fare calcoli. Il Rimini è caduto nel recupero di Ghivizzano classico incidente di percorso. La serie positiva della squadra di Gaburro, Ghivizzano a parte, prosegue da 12 turni. Ultima sconfitta il 7 novembre a Mezzolara. È un Rimini che da spesso l'impressione di non avere avversari, e ancora oggi non si ha la percezione di quanto sia forte questa squadra proprio in mancanza di oppositori credibili. E' un Rimini costruito bene dal Direttore Sportivo Andrea Maniero, guidato sapientemente dal tecnico Gaburro, e forte in tutti i reparti. È una squadra che ha solo il difetto, talvolta, di specchiarsi troppo, ma è uno smarrimento comprensibile a risultato acquisito. E' accaduto anche nel derby dominato con il Forlì. Sul 3-0, comincia lo sterile giro palla con conseguente arretramento del baricentro che consente agli avversari di riprendere fiducia e di realizzare come accaduto anche ieri nel derby. Il Ravenna però non molla. Resta, per il momento ancora lontano 5 punti, ma tiene il ritmo, e questo alla lunga potrebbe dare fastidio in previsione dello scontro diretto al Benelli. Resta un campionato aperto. Qualche incertezza in più per il Lentigione sconfitto ieri dal Ravenna in casa, restano comunque le due partite da recuperare dalla squadra di Serpini e ancora la speranza di accorciare sulle due battistrada.