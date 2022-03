Nell'ultimo match della 29^ giornata di Serie A, la Lazio batte 1-0 il Venezia, scavalca in un colpo solo Roma e Atalanta e si porta al 5° posto. Dopo un primo tempo senza tiri in porta e con pochissime emozioni, i biancocelesti sistemano le cose grazie a un rigore di Immobile al 58', concesso dal Var dopo un calcio di Crnigoj sul volto di Luiz Felipe. Il bomber campano supera Silvio Piola e diventa il miglior marcatore laziale in campionato della storia.