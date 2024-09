Tra Sestri Levante e Pineto manca solo il gol (0-0)

Il Sestri torna al Sivori, dopo più di anno, ma l'aria di casa non porta i tre punti. Finisce 0-0 contro un Pineto che ha avuto anche l'occasionissima per vincerla e comunque il pari è cosa logica. Match aperto e scoppiettante per almeno un tempo, finché le forze hanno retto. Anacoura esce sul traversone di Bruzzaniti, si accende una mischia molto pericolosa che si spegne poi sull'esterno rete. L'occasione più di tutta la partita è ospite a firma Bruzzaniti che ruba palla, si invola, percorre mezzo campo e al momento di colpire colpisce, ma il palo pieno. Miracolosamente ancora in piedi il Sestri si scuote e prende campo, Parravicini prova un tiro a giro che forse meritava miglior sorte. E' il momento più intenso del match. Fumo scappa e la mette testa, Parravicini tocca fuori di niente. Prima dell'intervallo clamorosa palla Pineto. Bruzzaniti forse si crede in fuorigioco e spinge malissimo la palla per poi scoprire come fosse tutto buono. Ripresa con Tonti attento a disarmare l'affondo di Parravicini. I ritmi si abbassano, il caldo impone alle squadre di scalare una marcia e adesso i tentativi diventano cosa rara. Podda, Tonti così così, ma Parravicini non se l'aspetta e non punisce. Dall'angolo Pane prende bene il tempo, ma ci va solo vicino. Lo 0-0 è ormai scritto.