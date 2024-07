I Capitani Reggenti ricevono Virtus, La Fiorita, Tre Penne e Fiorentino Futsal

Virtus, La Fiorita, Tre Penne e Fiorentino Futsal. Il calcio di San Marino in campo internazionale sarà rappresentano da questi quattro club. La prossima settimana saranno i campioni del Titano della Virtus i primi a scendere in campo, poi toccherà a La Fiorita e Tre Penne in Conference League. L'estate europea dei club sammarinesi si apre con il consueto appuntamento con i Capitani Reggenti. Le delegazioni delle quattro squadre, accompagnate dai vertici della FSGC, sono state ricevute a Palazzo Pubblico dai Capi di Stato Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. “Il Paese Vi segue con partecipata attenzione, hanno ricordato i Capitani Reggenti, nella certezza che saprete testimoniare, con la tenacia del Vostro impegno e la lealtà nei confronti dei più autentici valori sportivi, il riconoscimento e la stima che San Marino ha saputo conquistare in ambito sportivo internazionale”. Sarà la prima volta della Virtus, insieme a Fiorita e Tre Penne e con il Fiorentino futsal ad agosto. Il calcio e lo sport che si confermano veicoli importanti per l'immagini di San Marino.